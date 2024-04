Thamen honkballers winnen overtuigend van Tex Town Tigers￼

Uithoorn – Na de akelige uitslag van zaterdag 13 april waar de Thamen heren tegen een 27-20 nederlaag aanliepen tegen Cromtigers H1, was het tijd om wat recht te zetten. Na een slecht week met veel wedstrijden die niet konden doorgaan door de vele regen hadden de heren mazzel en het publiek ook. De zon scheen, de wind ging liggen en de Thamen heren hadden er zin in.

De eerst bal van pitcher Lars Werkman ging meteen weg voor een homerun, maar toen was het ook meteen klaar voor TTT. Thamen pakt in de gelijkmakende eerste inning één punt, 1-1. In de tweede inning worden er 5 honkslagen en 1 tweehonkslag geslagen en gaat Thamen met een 7-1 voorsprong het veld weer in.

Foutjes

Verdedigend komt Thamen amper in de problemen. Tex Town Tigers komt onder druk en begint foutjes te maken. Samen met een enorme homerun van Jelger Algra scoort Thamen in de derde inning weer 5 punten, 12-1. Daar komen in de vierde inning nog eens 4 punten bij door een GRAND SLAM homerun van Rossini Frolijk, 16-1.

Tex Town Tigers scoort in de 5e inning nog een puntje, 16-2. In de gelijkmakende zesde inning scoort Thamen nog vier punten. Frolijk kwam op de honken met een honkslag en wederom slaat Algra de bal weg voor een homerun, twee punten. Menno Schouten slaat een honkslag en Wouter Schouten een tweehonkslag waarop Menno kan scoren. Wouter scoort even later nog op een error, 20-2.