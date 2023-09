Thamen honkballers spelen gelijk in thriller

Uithoorn – De honkballers van Thamen waren zondag op bezoek bij kampioen in de tweede klasse B Onze Gezellen H1 in Haarlem.

Thamen pakt in de eerst inning meteen één punt, Djeraldo Soerka komt met een honkslag op het eerste honk, schuift door naar het tweede honk op een veldactie waarbij Lucas Blonk sneuvelt en bereikt de thuisplaat door de tweehonkslag van Ties van de Beek waarop hij scoren. Onze Gezellen trekt de stand in de gelijkmakende eerste inning meteen weer de stand gelijk, 1-1.

Sjoerd van Hoek scoort in de tweede inning het tweede punt voor Thamen nadat hij op een honkslag het eerste honk weet te bereiken, 1-2. Soerka slaat in de derde inning een driehonkslag en kan scoren op een doorgeschoten bal, 1-3. Onze Gezellen weet in de gelijkmakende slagbeurt ook een punt te scoren, 2-3 en dus blijft het hartstikke spannend.

Een paar innings lang weten beide teams met prima pitching en ver-dedigende acties in het veld de boel dicht te houden. Pas in de zevende inning weet wederom Soerka de thuisplaat te bereiken na een tweehonkslag, actie Blonk en wederom een tweehonkslag van Van de Beeke, 2-4.

Onze Gezellen pakt in de zevende en achtste inning beide keren één punt en trekt de stand gelijk, 4-4. De wedstrijd gaat verder in de negende, tiende, elfde en twaalfde inning en nog steeds is de stand 4-4. Daar het reglement voorschrijft dat de wedstrijd na 12 innings stopt gaat deze wedstrijd als een officieel gelijkspel de boeken in. Thamen eindigt hiermee op een mooie derde plek in de tweede klasse B.