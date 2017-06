Thamen haalt grootste jeugdtoernooi binnen

De Kwakel – De KNBSB heeft zes verenigingen toegewezen voor de organisatie van de Landelijke BeeBalldag. Nederlands grootste honkbal en softbal jeugdtoernooi – met jaarlijks ruim 120 teams en 1.100 deelnemers – wordt elk jaar georganiseerd op zes verschillende locaties verspreid over het land georganiseerd. Eén van de zes organiserende verenigingen is honk- en softbalvereniging Thamen. Voorzitter Linda van Rekum is trots dat dit jaar de Landelijke BeeBalldag op de velden van haar vereniging georganiseerd wordt: “Voor de tweede keer in ons 55 jarig bestaan mogen wij dit feest voor klein en groot organiseren.”

Zondag 11 juni

De Landelijke BeeBalldag wordt dit jaar georganiseerd op zondag 11 juni. De vereniging Thamen is al druk bezig met de voorbereidingen. “De Landelijke BeeBalldag is altijd één groot feest. Het draait niet alleen om het spelen van wedstrijden, maar ook om het maken van nieuwe vrienden en vooral het maken van plezier”, vertelt voorzitter Linda van Rekum. “Om 09.15 zal gestart worden met de gezamenlijke warming-up en daarbij hebben wij een speciale verrassing.” Bij Thamen zullen 30 teams op bezoek komen uit de regio Amsterdam/Haarlem en Noord-Holland.