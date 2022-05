Tex de Wit onthult nieuwe duofiets Stichting SAM

Aalsmeer – Tex de Wit, de BN’er die in januari dit jaar het geweldige bedrag 29.000 euro bij elkaar had gespeeld voor Stichting SAM, was zondagmiddag naar Aalsmeer gekomen om de, van dat geld aangeschafte, duofiets in gebruik te nemen. Bij de winkels rond het Poldermeesterplein stond de flonkernieuwe duofiets afgedekt onder de vlag van Stichting SAM en Tex werd gevraagd deze te onthullen. Hij vond het fantastisch dat de fiets zijn naam, de ‘Tex de Wit duofiets’, heeft gekregen.

De aanwezige bestuursleden en vrijwilligers van Stichting SAM, die voor deze gelegenheid naar Oost waren gekomen, zagen Tex met een van huis opgehaalde dame samen een rondje fietsen. Niet alleen de passagiere, maar ook Tex zelf genoot zichtbaar. Hij vond het een hele eer dat hij hiervoor uitgenodigd was en prees de vrijwilligers voor het geweldige ‘werk’ dat zij doen voor de ouderen en mensen met een beperking. Niet alleen in Oost maar in heel Aalsmeer en Kudelstaart .

Franka Vlaanderen, coördinator voor Oost, Zuid en Hornmeer (06-33350147), en Trudie Plomp, coördinator voor Kudelstaart en Centrum (06-26050242), hopen dat zij veel aanvragen krijgen, zodat er volop gebruik gemaakt gaat worden van de duofietsen waarover Stichting SAM nu beschikt.

Stichting SAM op braderie

Nu er weer een duofiets bij gekomen is kan er nog meer gefietst worden met inwoners. Daarom staat Stichting SAM zaterdagmet een duofiets op de braderie om met geïnteresseerden een proefritje te kunnen maken en te laten zien hoe gemakkelijk het fietst. Dus schroom niet en kom even langs in de Stichting SAM kraam in de Zijdstraat tegenover Bruna. Alvast meer informatie over de activiteiten van Stichting SAM is te vinden op https://stichtingsam.eu/