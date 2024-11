Terugkom-dag Zaai en NOA een succes

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Vrijdag 8 november was zo’n dag waarvan je aan het eind ervan denkt; hé even gezellig met elkaar een drankje drinken. Mensen ontmoeten met aandacht en die niet zo’n praatje hebben van: ‘hoe gaat het met je?’ Terwijl er om je heen gekeken wordt of andere mensen misschien ‘belangrijker’ zijn. Gelukkig was daarvan geen sprake bij de terugkom-borrel georganiseerd door Zaai en NOA (Nieuw Ondernemend Aalsmeer) in De Oude Veiling. Het aantal aanwezigen bestond vooral uit de vroegere en huidige Zaai-traject deelnemers. Zij vonden elkaar en raakten direct onder het genot van een drankje met elkaar aan de praat. Men was nieuwsgierig hoe het ging met de verschillende ondernemingen. De meesten waren heel tevreden over de gang van zaken. Er moest hard gewerkt worden maar de les die zij bij Zaai hadden geleerd om de balans tussen werk en privé in evenwicht te houden, was niet vergeten. Het samenzijn werd gezien als een goed initiatief.

Het is mooi om te kunnen constateren dat het Zaai coachtraject niet alleen de startende ondernemers op weg helpt naar een geslaagde toekomst maar dat de verbondenheid – waarvoor tijdens het traject het eerste zaadje wordt geplant – ook zijn vruchten afwerpt. Veel contacten zijn gebleven.

“Ach wij helpen elkaar, delen ervaringen uit en spelen elkaar ook de bal toe. Dat maakt het ondernemen dat toch soms best zwaar is een stuk plezieriger. Door met elkaar te sparren blijf je goed bij de les”, vertelde één van hen.

Zaai cultuur

Eigenlijk is er in Aalsmeer een Zaai cultuur ontstaan. Dat kan gezien worden als een mooie ontwikkeling, waar ook de gemeente – als de financiële ondersteuner – tevreden over kan zijn. Het recent gesloten convenant tussen NOA en de gemeente geeft aan dat ondernemers gezien en gehoord worden. Deze terugkom-dag was een succes en voldoet zeker aan een behoefte, volgend jaar februari volgt daarom een herhaling.

Foto: aangeleverd