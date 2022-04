Tentoonstelling ‘Luchtstrijd tijdens meidagen van 1940’

Aalsmeerderbrug – Het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep, het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-’45 in fort bij Aalsmeer en de Stichting Fokker G-1 organiseren een gezamenlijke tentoonstelling over de luchtstrijd tijdens de meidagen van 1940. Nederland werd overvallen door een Duitse overmacht. Na een korte maar hevige strijd moest Nederland zich na vijf dagen gewonnen geven. Hoewel die strijd 82 jaar geleden plaatsvond blijft het belangrijk om deze te herdenken, want vrede en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend.

In het Nederlands Transport Museum wordt verteld over de luchtoorlog in de meidagen van 1940. Welke vliegtuigen namen deel aan de strijd en hoe verliep deze? Wat was de rol van de legendarische Fokker G-1 jachtkruiser en wat waren de verliezen aan Nederlandse en Duitse kant? In de documentaire ‘De Meivliegers’ vertellen de vliegers van toen over de ongelijke strijd die zij streden, een boeiende inkijk in hoe zij het beleefd hebben.

In het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 komen de verhalen tot leven door de geborgen onderdelen van vrijwel alle vliegtuigen die bij de mei oorlog betrokken zijn geweest. Zo is er onder andere een reconstructie van een geborgen Fokker D.XXI jachtvliegtuig die heeft deelgenomen aan de strijd en is neergestort bij Nieuwkoop en het ongelooflijke verhaal van de vlieger die de crash heeft overleefd. Ook worden beelden van de Meivliegers vertoond. De expositie in de twee musea is apart te bezoeken, maar er is ook een combiticket met korting. Dit toegangsbewijs is bij beide musea te koop. De expositie opent 28 april en loopt tot en met 30 oktober. Ook worden lezingen gegeven die gaan over de oorlogsperiode ‘40-’45. Kijk voor meer informatie op: www.crash40-45.nl en www.nederlandstransportmuseum.nl.