Tentdienst dit jaar live vanaf zeven locaties

Aalsmeer – Zoals niets aan 2020 gewoon is, heeft Aalsmeer met de komende Tentdienst ook een unicum te pakken. Tentdienst Aalsmeer komt op zondag 6 september live vanaf zeven locaties. Vanuit de zes organiserende kerken én vanaf een wel heel bijzondere zevende plek: de Zuiderkerk. Tevens zal er een liveschakeling plaatsvinden tussen alle kerken.

Dit jaar kan de Tentdienst natuurlijk niet doorgaan op de manier zoals iedereen dat gewend is, namelijk vanuit de grote feesttent op het Praamplein. De organisatie heeft echter een passend en bijzonder alternatief bedacht om toch mensen te kunnen verbinden en de boodschap uit te dragen. Tijdens de unieke liveschakeling, die plaatsvindt tijdens de dienst, kijken de kerken bij elkaar binnen en gaan ze met elkaar in gesprek.

Nog iets bijzonders is dat de Zuiderkerk als zevende locatie deel uitmaakt van de viering. De Zuiderkerk, waar jarenlang het Woord van God is verkondigd en mensen samenkwamen, wordt gebruikt als centraal punt vanaf waar de spreker en de band te zien zullen zijn. De inmiddels jarenlang leegstaande kerk in de Hortensialaan is speciaal voor deze dienst geheel op orde gebracht.

Tijdens deze 26e editie van de Tentdienst draait het om een in deze tijd passende thema ‘Alles onder controle?’ In veel situaties in ons leven hebben we de behoefte aan controle, zeker in tijden die onzeker zijn. Maar hoe zit het eigenlijk met jezelf? Alle kerken volgende dezelfde liturgie rondom dit thema. Tentdienst 2020 is te beleven via TV Aalsmeer, via de website én fysiek bij de zes organiserende kerken: de Lijnbaankerk, Dorpskerk, Levend Evangelie Gemeente, Oosterkerk, Aalsmeerse Cama Gemeente en Alphakerk.

