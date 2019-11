Tennishal wordt indoor speel- en klimparadijs

Aalsmeer – Al geruime tijd wordt er verbouwd bij de tennis- en fitnesshal aan de Beethovenlaan. Het al wat oudere gebouw kon wel een opknapbeurtje gebruiken, zo was de mening. Maar, dat de hal een totale metamorfose ondergaat is een nieuw nieuwtje. In het officieel van de gemeente is de benodigde vergunning hiervoor verleend. Er is akkoord gegeven voor de verandering van activiteiten.

De tennishal gaat namelijk omgetoverd tot klimhal. Funmania is de naam van het grootse te bouwen indoor speel- en klimparadijs. Kinderen kunnen hier komen klimmen, klauteren en ravotten. Er worden een rotswand en andere klimmogelijkheden gerealiseerd, evenals een apenkooi, een tubing slide (deels over het dak van het gebouw), een zip coaster en een indoor zip-line.

Verder wordt ruimte gecreëerd om te kunnen voetballen en een schaatsbaan is in het activiteiten-programma van dit avontuurlijke paradijs opgenomen. De verbouwing is nog in volle gang. De opening is in de loop van 2020 gepland.