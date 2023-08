Tegen herindeling parkeerterrein gemeentehuis

Uithoorn – Het plan van de gemeente Uithoorn om meer parkeerplekken te maken op het parkeerterrein achter het gemeentehuis valt niet in goede aarde bij enkele omwonenden. “Het is een slecht plan. Het is niet veilig en niet goed voor het milieu”, vindt Louis Drubbel, bewoner van de Meerlaan. Het parkeerterrein bestaat nu uit twee ronde vormen met een groene zone richting het Zijdelmeer. “Die bomen staan daar zeker al dertig jaar en moeten straks wijken. Er wordt niet expliciet gezegd dat er geen bomen gekapt gaan worden en niemand zegt welke bomen er weg moeten, maar ik verwacht een kaalslag,” zegt buurvrouw Simone van Dam. “De gemeente heeft de mond vol van klimaatadaptie, maar geeft zelf het verkeerde voorbeeld”, vindt Louis. “Er wordt groen weggehaald en er komen open klinkers en sprietjes voor in de plaats. Ze kunnen toch straks niet met goed fatsoen een campagne starten dat vergroenen bij jezelf begint.”

De gemeente wil het parkeerterrein efficiënter inrichten om de parkeerdruk te verlichten. Dat er parkeerdruk is zien de twee bewoners ook. “Er wordt aan alle kanten gebouwd, terwijl parkeerplekken verdwijnen, zoals bij restaurant Black Pepper en het politiebureau.” Daar hebben de bewoners van de Meerlaan meteen last van. “Jeroen Verheijen heeft in 2008 al geadviseerd om een parkeergarage te bouwen”, herinnert Louis zich. “Dus er waren destijds al parkeerproblemen. Daar is niet goed op geanticipeerd. Toen was er nog geen grote haven en een horecaboulevard die veel bezoekers trekt.” Simone antwoordt dat een parkeergarage was afgewezen omdat de kosten te hoog waren. “Misschien kunnen ze de parkeergarages van het Amstelplein en onder de Vomar ook ’s avonds openlaten. Met een extra prikkel is de eigenaar daar wellicht toebereid.”

Alternatief

“Het parkeerterrein achter het gemeentehuis wordt primair gebruikt door ambtenaren. Vooral DuoPlus zorgt voor veel parkeerbewegingen”, beweert Louis. “Daar zijn oplossingen voor om die verkeersbewegingen te beperken. Mensen kunnen meer thuiswerken, vergaderen via Teams. Als ze echt aanwezig moeten zijn, kunnen ze met het OV of met een elektrische fiets komen.” Simone ziet dat de fietsenstalling in dit plan juist weggestopt wordt. Wel benadrukt ze dat de burgemeester een positief voorbeeld geeft en altijd op de fiets komt.



In het plan staat dat het parkeerterrein ’s avonds en in het weekend gebruikt kan worden door bezoekers van winkels en horeca. “Dat is een non-argument”, vindt Louis. “In het weekend is het parkeerterrein zo goed als leeg.” Juist dan hebben de bewoners last van hangjongeren en vissers. “Dit is een uithoek waar weinig gecontroleerd wordt”, gaat Simone verder. “Sommige vissers zetten hun tent op en blijven de hele nacht slapen. Er is geen toilet, dus krijg je wildplassers. Er wordt ook gedeald. Niet dat we daar last van hebben, maar ze veroorzaken wel zwerfafval. Incidenteel komen ze ’s avonds met een auto met de radio aan. Ik verwacht dat dit allemaal een groter probleem gaat worden als de gemeente dat gaat faciliteren met een mooie steiger.” Ook Louis is niet blij met de steiger van twintig meter. “Geluid draagt ver over het water en er zitten broedende vogels in de rietkragen die je niet wilt verstoren. Het is een ecologische hoofdroute.”

De bewoners zijn niet alleen tegen het plan; ze hebben ook een alternatief bedacht. “Laat auto’s parkeren op het Amstelplein”, stelt Louis voor. “Het heeft al als parkeergelegenheid gediend. Het ligt centraler. Het bespaart geld en is beter voor het klimaat.”

Onveilig

Simone en Louis vinden het plan van de gemeente ook onveilig voor de bewoners en gebruikers van de Korte Boterdijk. “Parkeerders moeten achteruit hun parkeervak uitrijden, zonder goed zicht op de weg. Een stukje verderop is de brug waar fietsers hard vanaf komen. Automobilisten moeten op goed geluk naar achteren of ze moeten keren op de smalle straat”, schetst Louis de situatie. “Bewoners hebben last van lichten in huis en uitlaatgassen in hun voortuin”, voegt Simone toe.

Om de krachten te bundelen is de Facebookgroep Red het Rondje Zijdelmeer nu overgenomen door omwonenden die tegen de herindeling van het parkeerterrein zijn. Simone en Louis denken erover een handtekeningactie op te zetten en zullen zeker gaan inspreken en bezwaar maken. Ze hebben de raadsleden geïnformeerd zodat zij in september een goed overwogen besluit kunnen nemen of de vijftig extra parkeerplaatsen het waard zijn om het beschermde natuurgebied te verstoren.