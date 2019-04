TeamTimmerman voor Mike Multi Foundation

Aalsmeer – TeamTimmerman is alweer druk bezig met de voorbereidingen. Net als voorgaande jaren zullen de teamleden weer aanwezig zijn op de vrijmarkt in de Zijdstraat op Koningsdag. Dankzij diverse sponsors kunnen er weer verschillende bloemen en planten aan de man/vrouw gebracht worden. Voor een leuke prijs steunen de kopers Stichting TeamTimmerman.

Net als vorig jaar is er ook weer een raadprijs bij de kraam. Men kan een gokje wagen en daarmee een proefles winnen in een Cessna toestel waarbij nog een passagier meegenomen mag worden. Zeker de moeite waard om de stand even te bezoeken.

TeamTimmerman zet zich ieder jaar in voor een ander goed doel. Dit jaar gaat de opbrengst van de Koningsmarkt naar de Mike Multi Foundation. Deze stichting ondersteunt verschillende projecten voor lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte mensen, zodat ook zij kunnen sporten. Eén van hen is Jetze Plat, de paralympiër handbiken en triathlon. Ook de Kudelstaartse Imke Brommer die zich samen met Larissa Klaassen aan het klaarstomen is voor het baanwielrennen op de Paralympics in Tokyo 2020 kan rekenen op financiële ondersteuning van de Mike Multi Foundation. De opbrengst zal dus ook dit jaar aan heel mooi doel besteed gaan worden.

Naast de verkoop op Koningsdag doet TeamTimmerman nog meer om geld voor het goede doel bijeen te krijgen. Jaarlijks organiseert zij op de laatste zondag van september Tour de Poel, een fietstocht voor jong en oud, racefiets of recreatie, voor iedereen dus. Verder volgt er in oktober ook nog een leuk evenement. Hierover volgt later meer info. Volg TeamTimmerman op facebook voor het allerlaatste nieuws of neem een kijkje op de website: www.teamtimmerman.nl.