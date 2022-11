Team Multi wint opnieuw ‘Slag om Aalsmeer’

Aalsmeer – Het eerste lustrum van de ‘Slag om Aalsmeer’ is afgelopen woensdag 16 november gespeeld. “We hebben een prachtige avond met elkaar beleefd in het clubgebouw van FC Aalsmeer”, aldus de organisatie, de Lions Club Aalsmeer. “In totaal 130 gasten speelden mee met het avondvullende spel.” De ‘Slag om Aalsmeer’ is voor de derde keer gewonnen door het Team Multi.

Met de opbrengst van de spelavond voor bedrijven sponsort de Lions Club goede doelen in Aalsmeer. Op de ‘hoofdprijs’, een cheque van 7.500 euro, is de dagbesteding van Irene getrakteerd. De medewerkers kunnen nu een hometrainer en scherm aanschaffen om ouderen een virtuele fietstocht te laten maken door Aalsmeer of welke plaats dan ook. Goed om te bewegen en herinneringen op te halen.

Naast de gift aan Irene zijn nog vier Aalsmeerse doelen gelukkig gemaakt door de Lions Club. Cheques van elk 750 euro zijn uitgereikt aan de Mike Multi Foundation (sponsoring sporten voor minder-validen), Down Town Ophelia (feest voor mensen met een beperking), rolstoeltennisser Ruben Spaargaren (deelname aan Olympische Spelen) en kinderboerderij Boerenvreugd (nieuw te bouwen pluimveeverblijf).

Eigen foto: Lions Club Aalsmeer