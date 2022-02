Team ‘De Boerrito’s’ wint derde Barre Bokkentocht

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 19 februari is de derde editie van de Barre Bokkentocht gevaren op de Westeinder. Tussen de stormen Eunice en Franklin in hadden zich ’s middags zo’n twintig pramen en bokken verzameld in ’t Zwet. Na een uurtje gezellig samenzijn rondom een kampvuur werden de penta’s gestart en werd een interessante route gevaren door het Westeinderplassengebied.

De route schampte nog even de Grote Poel waar golven stonden van bijna een meter hoog, maar gelukkig was het op de Kleine Poel en in de smalle slootjes goed te doen. Na afloop was er weer een gezellig samenzijn in café De Praam. Hier vond ook de prijsuitreiking plaats. Team ‘De Boerrito’s’ mocht de Barre Bokkentocht-trofee in ontvangst nemen. Daarnaast was er nog een prijs te winnen met de meegeven opdracht: Wie neemt de dikste boomstam mee naar de start? Het team ‘Op De Valreep’ nam een boomstam mee met een doorsnee van liefst 94 centimeter en dit leverde de hoofdprijs op.

Tussen het moment van inleveren en de prijsuitreiking zat gelukkig genoeg tijd voor een bekende Aalsmeerse kunstenaar om de boomstam te veranderen in een prachtige uil. Het uitgezaagde kunstwerp kreeg team ‘Op De Valreep’ aan het einde van de dag uitgereikt en uiteraard werd deze vol trots getoond aan alle deelnemers. In café de Praam bleef het nog een tijdje ‘bar’-gezellig. Na afloop vertrokken alle deelnemers naar de pramen en bokken bij het Praamplein, werden de penta’s gestart en werd tevreden de tocht huiswaarts ingezet. Het was een gouden dag, tussen de stormen door! Derde Barre Bokkentocht: Wederom super gezellig en geslaagd!