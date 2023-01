Taxatiedag bij Dorcas: Waardevol of waardeloos?

Aalsmeer – Wat zou dat schilderij van oma waard zijn? Levert dat oude beeldje misschien nog iets op of kan het weg? Heeft u ook zo’n voorwerp waarvan u twijfelt of het nou waardevol of waardeloos is? Kom dan zaterdag 21 januari naar de Taxatiedag in de Dorcas Aalsmeer winkel.

Een erkende taxateur van veilinghuis Vendu beoordeelt tussen 10.00 en 15.00 uur alle meegebrachte voorwerpen. Allerlei soorten objecten zijn welkom. Denk bijvoorbeeld aan een schilderij, vaasje, beeld, boek of servies. Na een grondige bestudering van het artikel laat de taxateur weten wat de waarde is.

Doneren

Het voorwerp kan na de taxatie weer worden meegenomen naar huis, maar het veilinghuis kan het ook laten veilen voor de eigenaar. Hiervoor moet een kleine vergoeding betaald worden aan het veilinghuis, die dit weer doneert aan Dorcas. De overige opbrengst van de veiling is bestemd voor de eigenaar, die natuurlijk ook kan besluiten om dit bedrag te doneren aan Dorcas. De hulp- en ontwikkelingsorganisatie besteed het geld aan projecten voor mensen in nood in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten.

Informatie

De Dorcas Taxatiedag wordt gehouden in de Dorcas-winkel aan de Turfstekerstraat 15-19. Deelname aan de taxatie kost 2,50 euro per voorwerp en er geldt een maximum van vier voorwerpen. Opgave is niet nodig. Meer informatie is te vinden op www.dorcas.nl/winkels/aalsmeer.