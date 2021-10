Tafeltje Dek Je bezorgen, een dankbare taak!

Aalsmeer – Wanneer ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart hun warme maaltijd niet meer dagelijks zelf kunnen bereiden, kunnen zij een aanvraag indienen voor Tafeltje Dek Je maaltijden. Deze worden vers bereid in de keuken van Zorgcentrum Aelsmeer en door vrijwilligers aan huis gebracht.

Helaas bestaat er momenteel een wachtlijst voor nieuwe aanvragen van maaltijden, omdat er niet voldoende vrijwilligers zijn om de maaltijden te bezorgen.

Welkom contact

De vrijwilligers voor de maaltijdbezorging worden door de coördinatoren bij het Zorgcentrum tijdig ingedeeld. Zij houden rekening met de beschikbaarheid van de vrijwilligers en een logische route voor de bezorging.

Het uitgangspunt is dat een vrijwilliger één keer per 3 à 4 weken op drie dagen de maaltijden bezorgt op maandag, woensdag en vrijdag of op dinsdag, donderdag en zaterdag. Voor de ontvangers van de maaltijd is de persoonlijke bezorging een welkom menselijk contact op de dag. En voor de vrijwilligers is het een dankbare taak.

Inzet

De vrijwilliger haalt de maaltijden rond 11.30 uur op bij de keuken van het Zorgcentrum, bezorgt gemiddeld vijf tot acht maaltijden aan huis en brengt de lege maaltijdboxen weer terug bij het Zorgcentrum. Een inzet die gemiddeld ruim een uur per dag tijd vraagt. Voor de kosten van het gebruik van de eigen auto is een kleine tegemoetkoming beschikbaar.

Geïnteresseerd en bereid om als vrijwilliger mee te helpen? Stuur dan een mail naar sdjong@zorgcentrumaelsmeer.nl of bel naar 0297 – 326050 en vraag naar Sandra de Jong of Anja Kroon.