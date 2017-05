Taart van B&W voor winnaar Loogman

Aalsmeer – Op woensdag 17 mei werd het Aalsmeerse bedrijf Loogman winnaar verkiezing Beste Onderneming van Noord-Holland. In de afgelopen maanden streden honderden bedrijven om de inmiddels felbegeerde titel. Dertig finalisten lieten zich op de verkiezingsavond van hun allerbeste kant zien. Hierna was het aan de jury om per categorie een winnaar te kiezen. De deelnemers worden door de jury beoordeeld op alle facetten van het ondernemerschap. Echt onderscheidend zijn, dat is waar het om gaat bij de OVNH. Daarmee tonen deze ondernemingen aan de drijvende kracht te zijn van de economie in Noord-Holland. De Loogman Groep uit Aalsmeer, bekend van de wasstraten en tankstations, is een echt familiebedrijf, waar innovatie hoog in het vaandel staat. Zo bedacht eigenaar Ger Loogman afgelopen jaar de “Comfort Lane”: tanken op een lopende band. Ook het schoonmaken van een auto op een lopende band is uniek in de wereld. Tijdens de verkiezingsavond kwam naar voren dat uit het buitenland al interesse was voor deze innovatie.

Wethouder Economische Zaken Ad Verburg heeft, namens het College van burgemeester en wethouders, dinsdag 23 mei Ger Loogman gefeliciteerd met het behalen titel Beste Onderneming van Noord-Holland en had ook een mooie taart meegenomen met deze felicitatie erop. Hij gaf aan erg trots te zijn op deze mooie, Aalsmeerse en sociale onderneming. Wethouder Verburg: “De Loogman Groep is na de Dutch Flower Group en Waterdrinker het derde Aalsmeerse bedrijf in 5 jaar dat de titel beste Onderneming van Noord-Holland mag dragen. De organisatie van Onderneming van het Jaar van Aalsmeer heeft Loogman voorgedragen voor de verkiezing in Noord-Holland, nadat dit innovatieve bedrijf de Aalsmeerse verkiezing had gewonnen.”

Innovatief

Loogman Tanken & Wassen in Aalsmeer, vlak bij Amstelveen, is een begrip in de regio. Met het oog op duurzaamheid en innovatie is Loogman Tanken en Wassen BV voortdurend in beweging. Innovatie is de kernkwaliteit en het onderscheidend vermogen van dit bedrijf. Ze zijn het grootste onafhankelijke tankstation van Nederland met het grootste volume in autowasstraten met meer dan 1 miljoen wasbeurten per jaar. Ze hebben een plek in International Hall of Fame Carwash.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt onderdeel uit van het bedrijfsconcept van Loogman. De organisatie heeft het label ‘Erkend Duurzaam’. Loogman werkt aan het milieu. Ze doen dat onder andere doordat zij zowel op het tankstation als in de wasstraten werken met vloeistofdichte vloeren en vervuild slib afvoeren. Ook het recyclen van water gebeurt binnen het bedrijf. Tevens is Loogman maatschappelijk betrokken. Van de verkoop van wasbonnen door verenigingen mogen de verenigingen, clubs, stichtingen en/of non-profit organisatie 50% zelf houden. Ook werken er bij Loogman een groot aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De firma Loogman heeft afgelopen decennia een enorme daadkracht getoond, van 20 naar bijna 300 werknemers, altijd vooroplopen, continu investeren om een succesvolle toekomst te kunnen borgen.

Foto-onderschrift: Wethouder Economische Zaken Ad Verburg feliciteert Loogman met het behalen titel ‘Beste Onderneming van Noord-Holland’.