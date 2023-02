Taalpunt in bibliotheek zoekt taalmaatjes

Aalsmeer – Hoe zou het leven eruit zien als je de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreekt? Je staat er niet dagelijks bij stil, maar denk je het eens in. Je zou het dagelijks nieuws in de krant niet kunnen lezen, je buren niet kunnen spreken, brieven van allerlei instanties niet kunnen lezen, veel televisieprogramma’s niet kunnen volgen. En deze rij kan nog veel langer gemaakt worden.

Statistisch gezien worstelen in Aalsmeer zo’n 3.000 mensen met de Nederlandse taal. Het ligt voor de hand dat veel van deze mensen heel graag Nederlands willen leren. En daar zijn in Aalsmeer mogelijkheden voor. Zo kunnen deze mensen zich in de bibliotheek in de Marktstraat melden op dinsdag tussen 11.00 en 13.00 uur bij het Taalpunt. Daar zitten mensen die proberen een koppeling te maken tussen mensen die Nederlands willen leren en mensen die hen daarbij willen helpen. Mensen met de hulpvraag weten steeds beter de weg naar de bibliotheek te vinden, maar dat gaat helaas niet gelijk op met mensen die hulp willen bieden (taalmaatjes).

Mocht je nu denken, dat het vast wat voor jou is, dan ben je uiteraard van harte welkom op een dinsdag om naar het Taalpunt te komen om daar eens over te praten! Wie weet kan de wachtlijst wat korter worden of zelfs helemaal verdwijnen. Het zou mooi zijn!