De Ronde Venen – Vrijwilligers van Tympaan-De Baat organiseren op zaterdag 23 november de Swap Sint speelgoedruilmarkt in buurtkamer Mijdrecht. Dit doen ze in samenwerking met gemeente De Ronde Venen. De markt vindt plaats van 13.00 uur tot 16.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Voor veel ouders betekent de periode rond Sinterklaas een drukke tijd en een flinke aanslag op de portemonnee. Maar speelgoed ruilen in plaats van nieuw kopen kan ook. De Swap Sint speelgoedruilmarkt is een leuke, duurzame en voordelige manier om aan Sinterklaascadeaus te komen.

Op een simpele en laagdrempelige manier speelgoed ruilen

Voor het speelgoed dat nog in goede staat verkeert, ontvangen ouders Swappunten. Daarmee kan weer ander speelgoed uitgekozen worden. Zo krijgt het speelgoed een nieuw leven bij andere kinderen. En kunnen ouders cadeaus uitkiezen voor hun eigen kind(eren). Die weer blij zijn met het geruilde speelgoed. Zo blijft alles in omloop zonder iets nieuws te kopen. Met dit initiatief willen we gezinnen helpen om de feestdagen slimmer en duurzamer door te komen.

Wethouder Cees van Uden: “De Swap Sint speelgoedruilmarkt is een prachtige kans voor inwoners om op een laagdrempelige manier speelgoed uit te wisselen. Iets bruikbaars mee naar huis te nemen, én bewuster met het milieu om te gaan. Daarnaast is het goed voor de portemonnee en het is gezellig. Kortom, samen maken we het verschil.”

Meer informatie over speelgoed inleveren en de speelgoedruilmarkt

Speelgoed inleveren kan op donderdag 21 november van 11.00 tot 13.00 uur. Of op de speelgoedruilmarkt zelf, zaterdag 23 november van 13.00 tot 16.00 uur.

De Swap Sint speelgoedruilmarkt vindt plaats in de buurtkamer, Gosewijn van Aemstelstraat 5, in Mijdrecht. Bekijk ook de website voor meer informatie via: www.tympaan-debaat.nl/speelgoedruilmarkt of scan de QR-code.

Swap Sint is een initiatief van Stichting Swap Share en heeft als missie om zoveel mogelijk speelgoed een tweede leven te geven. En hiermee het delen en hergebruiken van speelgoed als norm te stellen.

Foto aangeleverd door Stichting Swap Share