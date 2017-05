Superdruk bij het schapen scheren

Aalsmeer – Afgelopen zondag 7 mei was er schapen scheren op de kinderboerderij in de Hornmeer. Boerenvreugd heeft vijf schapen, die door professionals ontdaan zijn van hun enorme vacht. Wat een wol! Er was ook een demonstratie wol spinnen en kinderen konden schapen knutselen. Het was een prachtige zonnige dag en het schapen scheren trok heel veel bezoekers. Het was superdruk. Alle vrijwilligers en de dieren van Boerenvreugd hebben genoten van alle belangstelling en gezien alle vrolijke gezichten de bezoekers ook.

Vrijwilligers gezocht

De kinderboerderij is overigens op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om op Boerenvreugd diensten te komen draaien. Met name wordt hulp gezocht voor de weekenden. Er worden beheerders gezocht voor de zaterdag en zondag, mensen die willen helpen in het winkeltje en helpende handen voor het verzorgen van de dieren. Ervaring is niet vereist, de vrijwilligers worden ingewerkt. Een keer in de drie tot zes weken tijd om ongeveer vier uurtjes het boerderijteam te versterken? Ga eens langs en kennis maken. Voor vragen kan een mail gestuurd worden naar vrijwilligers@boerenvreugd.nl.

Eigen foto Boerenvreugd