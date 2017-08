Supercup niet voor handballers Fiqas

Aalsmeer – De strijd om de Supercup is beslist. Bij de dames mocht Dalfsen de beker omhoog houden na een 31-33 overwinning op VOC. De heren van OCI-Lions kunnen de prijzenkast aanvullen. Zij versloegen Fiqas Aalsmeer met 29-23.

OCI-Lions had een bliksemstart. Binnen vijf minuten keek Fiqas Aalsmeer tegen een 4-0 achterstand aan. De ploeg van Bert Bouwer had in de beginfase moeit met scoren. Na zeven minuten noteerde Remco van Dam pas de eerste score voor Aalsmeer: 5-1.

De moeizame start kwam Aalsmeer niet meer te boven. OCI-Lions liep met snel en flitsend spel uit naar een 16-5 voorsprong. Een hoofdrol was weggelegd voor Ivar Stavast. Hij verschalkte de keeper keer op keer met verrassende schoten en noteerde maar liefst negen treffers achter zijn naam in de eerste helft.

De wedstrijd kende nog een andere hoofdrolspeler, namelijk Evert Hoiting. De keeper van Lions hoefde voor rust maar acht keer de bal uit het net te vissen. Het bleef eenrichtingsverkeer en de aanvalsmachine van Lions bracht een ruststand van 19-8 op het scorebord.

Het was de vraag hoe Fiqas Aalsmeer uit de kleedkamer zou komen na de ruime achterstand. Het antwoord was: strijdlustig. De ploeg kroop via twee doelpunten van Quinten Ouderland en een onderschepping van Tim Bottinga dichterbij: 19-11.

OCI-Lions liet zich echter niet van de wijs brengen. De ruime voorsprong bleef gehandhaafd en de overwinning kwam geen moment in gevaar voor de ploeg van Mark Schmetz. Bij een stand van 29-23 floten de scheidsrechters voor het eindsignaal.