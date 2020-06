Summer Art School bij De Werkschuit

Aalsmeer – De Werkschuit organiseert in juli en augustus de Summer Art School voor kinderen van 6 tot 12 jaar. In kleine klassen van acht wordt vier weken lang bij de Werkschuit aan de Oosteinderweg getekend. Groen en natuur staan alle lessen centraal.

De kinderen gaan aan de slag met nieuwe teken- en schildertechnieken. Bij goed weer gaan de groepen buiten tekenen. Bomen gaan op papier gezet worden en dieren worden van dichtbij bestudeerd. Zo leren de deelnemers uilen, eekhoorntjes en zeepaardjes tekenen. Verder worden collages gemaakt van bloemen en bladeren en gaat een dieren-alfabet met magische pennen ontworpen worden.

Docente is Annefie van Itterzon en zij brengt iedere les inspirerende kunst- en natuurboeken mee. Iedere les worden kunstwerken bekeken en besproken en duiken de deelnemers nog dieper in de wereld van beeldende kunst. Op de laatste dag van de Summer Art school wordt een expositie van alle tekeningen gehouden.

Deelnemen aan de Summer Art School kan op de woensdagen 15, 22, 29 juli en 5 augustus van 13.30 tot 15.30 uur of op de zaterdagen 11,18, 25 juli en 1 augustus van 10.30 tot 12.30 uur. De kosten voor 4 lessen zijn 65 euro per deelnemer en dit bedrag is inclusief materialen en papier. Opgeven kan per mail via: annefie87@hotmail.com.