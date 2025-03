Succesvolle ‘Nostalgische Avonden’ volledig uitverkocht!

De Kwakel – Het vernieuwde Dorpshuis De Quakel opende op vrijdag 14 en vrijdag 28 februari de deuren voor de ‘Nostalgische Avonden’ van Stichting De Kwakel Toen & Nu. De zaal vulde zich met enthousiaste Kwakelaars die uitkeken naar de foto’s en verhalen over de historie van hun prachtige dorp.

Er werden mooie herinneringen opgehaald en de foto’s werden ‘aan elkaar gepraat’ door Dirk Plasmeijer. Ook werd er een film getoond van de kermis in 1976, bij het 400-jarig bestaan van De Kwakel. Volgend jaar, in 2026, bestaat het dorp 450 jaar. Een mooie gelegenheid om de blauwe Kwakelse vlag uit te hangen. Heeft u een idee voor een evenement om dit te vieren? Meld het: secretariaat@de-kwakel.com.

Verrassing

Na de pauze is het altijd weer een verrassing welke bekende Kwakelaar er binnenkomt. Dirk verkleedt zich als deze persoon en maakt er een interactief toneelstuk van. Dit keer was het de beurt aan rijkspolitieagent Anton van Kempen. Na het uitdelen van enkele bekeuringen in de zaal, voor onder andere het vissen zonder visvergunning en dubbel parkeren, vervolgde hij zijn verhaal over De Kwakel. De prachtige foto’s van het Rijkspolitie-gebouw aan de Boterdijk 131 riepen bij vele aanwezigen grappige herinneringen op. De blauwe lamp hangt overigens nog steeds aan de gevel van deze woning.

Dirk deelt zijn herinneringen en verhalen over vroeger en neemt je mee terug in de tijd. Zo werden er diverse oude kaarten getoond waarop de historische situatie van De Kwakel te zien is. Daarnaast beschikt de stichting over veel oude foto’s, waarop onder andere de vroegere kerk aan het Kwakelsepad te zien is. Ook het oude dorpshart, waar destijds de Kleine Drecht nog doorheen liep en de Tolhuissluis, die in 2024 200 jaar bestond, werden getoond.

Applaus

Er werd stilgestaan bij (recent) overleden Kwakelaars die veel voor het dorp hebben betekend. Harry Katteler, Gerrit Burggraaf en Kees (Klomp) Hölscher werden herdacht met een groot applaus. Met de opbrengst van de kaartverkoop zijn, samen met Toneelvereniging Genesius en de Kwakelse Veiling, gordijnen geschonken aan het vernieuwde dorpshuis. Dat de Nostalgische Avonden een succes zijn, blijkt wel uit het feit dat beide avonden volledig uitverkocht waren.

Rijkspolitieagent Anton van Kampen vertelt een boeiend verhaal. Foto: Ron Koppenol.