Succesvolle alternatieve Poeloversteek Oceanus

Aalsmeer – De 7e editie van de ‘Poeloversteek’ was weer een succesvol en gezellig evenement. De oversteek in 2020 kon door de corona pandemie niet doorgaan en daarnaast zijn er ook twee seizoenen bijna geen zwemwedstrijden meer geweest vanwege de pandemie. De leden van Oceanus konden eindelijk trainen voor een zwemuitdaging. De laatste jaren was de Poeloversteek steeds de eerste dag van de WesteinderWaterWeek, maar nu was het een kleiner ‘feestje’ voor alleen Oceanus leden.

Dit jaar heeft de organisatie gekozen voor een corona proof alternatief. Niet met bussen vol deelnemers naar Leimuiden, maar een driehoek met boeien uitleggen vanaf het surfstrand in Aalsmeer, maar dan wel over de Poeloversteekafstand van 6 kilometer. Daarnaast ook nog een driehoek voor de zwemmers die 3 kilometer een uitdaging vinden. En langs de Stommeerweg een parcours van 1500 meter en voor de jongste leden de 750 meter. De zwemmers startten en finishten op die manier op dezelfde plek en de toeschouwers vonden dat ook wel eens leuk. Vanwege de Covid pandemie dit jaar alleen een verenigingsevenement, zodat het beter en overzichtelijk te organiseren was. In de zomer van 2022 hopelijk weer als onderdeel van de WesteinderWaterWeek en ook met deelnemers vanuit de regio daarbij.

Na enkele zonnige dagen was er op woensdagavond 25 augustus een bewolkte en winderige avond met meer golfslag en daardoor een grotere uitdaging voor de 6 kilometer zwemmers tijdens de terugweg richting de watertoren. De tijden op de 6 kilometer waren geen recordtijden in deze editie. Het doel is het volbrengen van de afstand, maar natuurlijk wordt er ook gekeken wie als eerste het surfstrand oploopt. Sjoerd Kelderman was de snelste man met 1 uur 25 minuten en 16 seconden. Margreet van der Pol de snelste vrouw met 1 uur 49 minuten en 14 seconden. Frans van Heteren finishte op de 3 kilometer in 46 minuten 40 seconden als eerste. Maar de eerste vrouw Danique Pannekoek kwam niet veel later als tweede op de kant en was de snelste vrouw in 47 minuten 56 seconden.

De zwemmers op de 3 en 6 kilometer werden weer voortreffelijk begeleid door kanoërs van kanovereniging Michiel de Ruijter uit Uithoorn en daarnaast enkele boten met onder andere EHBO/AED begeleiding en de boot van palingvisserij Rekelhof als bevoorrading halverwege op het 3,3 kilometer punt.

Veel jeugd had zich ingeschreven voor de 1500 meter en de 750 meter. Vera Keessen was met 9 jaar de jongste die de golven van de Westeinderplassen trotseerde. Liam Breebaart en Naomi Visser waren de snelsten op de 1500 meter en op de kortste afstand waren Aiton Veldt en Viggo Jonkind het eerst weer terug op het surfstrand.

Oud Paralympisch zwemster Gerda Stokkel maakte indruk door de 1500 meter te volbrengen.

In 2022 zal de Poeloversteek weer plaatsvinden op de woensdagavond van de WesteinderWaterWeek. Geïnspireerde toeschouwers kunnen alvast gaan trainen. Oceanus heeft trainingsgroepen voor elke leeftijd, van 5 tot 85 jaar.