Succesvolle actie ‘Together for Pink Ribbon’

Aalsmeer – Met de verkoop van een speciale selectie bloemen hebben bloemenexporteur OZ-Hami en diverse kwekers, met steun van Dutch Flower Foundation en Coloriginz, een bedrag opgehaald van 7.500 euro voor Pink Ribbon, de nationale organisatie die zich inzet voor de strijd tegen borstkanker. Samen met diverse kwekers werd van 2 tot en met 6 oktober een speciale selectie bloemen samengesteld, waarvan voor elke steel die werd verkocht geld werd gedoneerd aan Pink Ribbon.

Reinier Haasnoot, manager Marketing & New Business bij OZ-Hami over de actie ‘Together for Pink Ribbon’ en de opbrengst: “Een prachtig initiatief met ook een prachtige opbrengst en een mooi voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen exporteurs, kwekers en onze klanten om de strijd tegen borstkanker te ondersteunen.”

Pink Ribbon haalt geld op voor projecten en onderzoek om borstkanker te voorkomen en om het beter te kunnen behandelen. Daarnaast doet Pink Ribbon er alles aan om het leven na borstkanker zo prettig mogelijk te maken.

Foto: Peter Neuhuijs (Pink Ribbon) en rechts Ruben Sicking (algemeen directeur OZ-Hami).