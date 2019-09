Succes van wethouders voor Special Needs Taekwondo team

Aalsmeer – Het Special Needs Taekwondo team heeft deze week in Aalsmeer de laatste training voor het WK in Nieuw Zeeland gehouden. Alle deelnemers zijn klaar voor de spannende lang reis.

Wethouders Wilma Alink (zorg) en Robbert-Jan van Duijn (sport) brachten namens de gemeente een bezoek aan de sporters om ze succes te wensen. De wethouders trainden zelfs een rondje mee.

Op zondag 29 september stapt het team onder leiding van hun coach David Chung op het vliegtuig voor de minimaal 24 uur durende reis naar Nieuw Zeeland. Voor David zijn de jongens en meiden van het Special Needs team nu al winnaar. “Meedoen is winnen, is mijn motto”, zegt David. “Voor veel van deze deelnemers is dit hun eerste verre reis. Hoe mooi is dat om te zien dat sport dit ook mogelijk maakt? Los van het feit dat er onderling ook hechte vriendschappen uit ontstaan.”

De wethouders zijn na het bezoek aan de training behoorlijk onder de indruk. “Ik wist niet dat deze sport zo zwaar was”, zei wethouder Alink na afloop. “Deze jongens en meiden hebben flink wat in hun mars.” Het belang van sporten voor mensen met een beperking kan de wethouder niet voldoende benadrukken. “De gemeente wil graag zoveel mogelijk deze vormen van meedoen in de samenleving bevorderen en ondersteunen”, aldus Alink.

De wethouder sport onderschrijft het betoog van zijn medebestuurder en het motto van de coach van het team. “Het hele team is op deze manier winnaar”, zegt Van Duijn. “We zijn blij dat we als gemeente mede mogelijk hebben gemaakt dat ze op dit WK aanwezig kunnen zijn.”