Subsidiecheque OSA voor Doopsgezinde Gemeente

Aalsmeer – Deze week is er een subsidiecheque uitgereikt van 2.500 euro door Wim Haijtink, bestuurslid van OSA, aan Leo Bakker, Jan Joore en Jolande Amorison, leden van de bazar commissie van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Er is via de bazaar op 19 november vorig jaar geld ingezameld voor onder andere een project in Tanzania. Het ingezamelde bedrag en het subsidiegeld zijn bestemd voor de aanschaf van een bedrijfswasmachine voor het Julius Nyerere ziekenhuis in Mugumu en voor de reparatie van een wasmachine in het Shirati KMT district ziekenhuis in Shirati in Tanzania.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer: www.dgaalsmeer.nl. Meer weten over de stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) en de mogelijkheden om subsidie te krijgen voor een project? Kijk dan op de website: www.osa-aalsmeer.nl