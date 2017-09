Studio’s Aalsmeer beste congrestheater?

Aalsmeer – Studio’s Aalsmeer is net als vorig jaar door vaktijdschrift Meetings genomineerd voor de ‘Congrestheater van het jaar’ verkiezing. Het is de tweede keer dat de prijs wordt uitgereikt in deze categorie op de Meetings awards. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het Meetings business event op 22 januari op de Heerlijkheid Mariënwaedt. De andere genomineerden in deze categorie zijn onder andere Jaarbeurs Beatrix Theater en het Zaantheater.

Floris van Beek, directeur van Studio’s Aalsmeer, spreekt enthousiast over de nominatie: “Voor de tweede keer genomineerd worden voor deze prijs is een mooie prestatie. Ook in congressen hebben we ons dna van media, entertainment en showbizz verwerkt. Een congres met showblokken, subsessies in tv-studio’s en een borrel in de Big Apple. Een ‘traditioneel’ congres met informatieoverdracht van spreker naar bezoeker is niet wat wij adviseren. Verrassende onderbrekingen, veel interactie met de bezoeker, wisselende locaties en als technisch paradepaardje ons immense LED-decor; daarmee maak je verschil en houd je het aandacht niveau op peil. Ik ben trots op de adviserende rol die ons commerciële team inneemt en de mate waarop opdrachtgevers dit waarderen.”

Het congrestheater van Studio’s Aalsmeer is voorloper op het gebied van interactieve communicatie tijdens congressen. Dankzij moderne voorzieningen als het LED-scherm van 220 vierkante meter en verschillende mobiele apps, worden deelnemers actief betrokken bij een presentatie. Zo kunnen belangrijke bedrijfsvragen gesteld worden en deelnemers daar via hun telefoon direct op reageren.

Stemmen kan tot en met 31 december en is mogelijk via: www.bestecongrestheatervanhetjaar.nl. Stem mee en help Studio’s Aalsmeer deze prijs te winnen!