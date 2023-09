Studenten MBO verrast over glastuinbouw

Aalsmeer – Ruim 70 studenten van de techniekopleidingen van het MBO Westpoort College uit Amsterdam bezochten donderdag 31 augustus twee glastuinbouwbedrijven en een technisch toeleverancier van de glastuinbouw. Hiervoor zetten HilverdaFlorist uit De Kwakel, Bunnik Bromelia uit Kudelstaart en Bosman van Zaal uit Aalsmeer, vandaag hun deuren open. De bezoeken zijn onderdeel van het project ‘CollegeTour’ met als doel om meer technisch talent te interesseren voor de glastuinbouwsector. CollegeTour is een initiatief van Glastuinbouw Nederland, Greenport Aalsmeer, AVAG en VNO-NCW West.

Eerste keer in een kas, maar liefst 32% positief

“Dit is mijn eerste keer in een kas, ik wist niet dat er zoveel techniek komt kijken bij het telen van groenten, bloemen en planten.” Dat is slechts een van de reacties van de eerstejaars studenten Mechatronica, Verspaning & Constructie op het programma van vandaag. De bedrijfsbezoeken gaven de studenten in de ochtend een verrassend kijkje in de wereld van de glastuinbouw, aan de hand van rondleidingen, presentaties en kleine opdrachten. Waar bij vertrek van school vanochtend nog slechts 4% misschien een carrière in de glastuinbouw zou overwegen, gaaf aan het einde van de dag maar liefst 32% van de studenten aan (zeer) positief te zijn over een stage of baan in de glastuinbouw.

Wethouder Bart Kabout ook aanwezig

Wethouder Onderwijs Bart Kabout van gemeente Aalsmeer ontmoette de studenten tijdens hun bezoek aan Bunnik Plants. Ook hij is erg enthousiast over dit initiatief. “Onbekend maakt onbemind,” zegt Bart Kabout. “Studenten de mogelijkheden van het werken in de tuinbouwsector laten zien, vinden wij als gemeentebestuur van Aalsmeer belangrijk. De jongeren laat je met dit soort bezoeken ervaren dat de tuinbouw mooie innovaties op het gebied van techniek en duurzaamheid biedt. En dat een carrière in de tuinbouw vooral dynamisch en uitdagend kan zijn”.

Bijdragen aan wereldwijd geluk

Gedurende het zojuist gestarte schooljaar krijgen de studenten nog diverse presentaties in de klas, werken ze aan een opdracht en brengen zij in juni 2024 een bezoek aan de internationale tuinbouwvakbeurs GreenTech in RAI Amsterdam. Zij nemen daar deel aan Horti Talent Day.

“Er is talent nodig in techniek, robotisering, circulaire economie, marketing, HR, business management, milieu en voedselgenetica”, licht Jacco Vooijs, voorzitter van de regio’s Aalsmeer, Noord-Holland Noord en Westland bij Glastuinbouw Nederland, toe. “We zien een trend dat jongeren ‘later als ze groot zijn’ willen bijdragen aan maatschappelijke thema’s, zoals gezondheid, welbevinden en geluk voor hun medemens. Onze sector voorziet hier rijkelijk in, want wij leveren met onze producten elke dag een geweldige bijdrage aan het welzijn van mens en maatschappij. In onze sector kun je de komende decennia écht een steentje bijdragen. Dat laten we in totaal zo’n 400 studenten van verschillende studierichtingen middels CollegeTour zien.”