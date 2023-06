Stroopwafels kopen voor donatie aan Stichting Living Memories

Aalsmeer – Na een leuke en succesvolle knikker-raad-actie op Koningsdag, heeft Astrid Engel een nieuwe actie om geld in te zamelen voor Stichting Living Memories.

Zij gaat over drie weken meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse en zij loopt 4×50 km. Ook deze deelname is om aandacht voor de stichting te vragen. Deze helpt gezinnen, waarin een kind ernstig ziek is en komt te overlijden, door een mooie video opname te maken zodat er een blijvende dierbare herinnering is. De Stichting is zes jaar geleden opgericht door Thinka Sanderse en ze heeft ook een samenwerking met alle kinderpalliatieve zorgteams in Nederland. Het is gegroeid tot een prachtig landelijk actieve Stichting met ruim 50 video-makers door het hele land, die belangeloos hun vrije tijd inleveren om dit voor een gezin te kunnen doen. Nu is Astrid samen met Ton Versteeg, bekend van zijn stroopwafelkraam op de markt, om de tafel gaan zitten en er is een leuke actie uitgekomen: verse stroopwafels voor dit goede doel. Bestel ze via geniedijk@gmail.com met naam, adres en telefoonnummer en het aantal pakjes dat u wilt bestellen. Een pakje kost 3,50 euro, 3 pakjes 10 euro en een doos van 15 pakjes stroopwafels voor 47,50 euro. De gehele opbrengst (min de inkoop) gaat naar het goede doel. Bestellen kan tot maandag 3 juli en de stroopwafels kunnen op vrijdag 7 juli tussen 15-17 uur of zaterdag 8 juli 9-12 uur opgehaald worden. Het adres ontvangt u via de mail.

Foto aangeleverd.