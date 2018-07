Straatverlichting weer aan in Centrum!

Aalsmeer – Het was donker in een groot aantal straten in het Centrum zo’n kleine twee weken. Bewoners en ondernemers deden een oproep in de krant aan de gemeente om actie te ondernemen. Geen straatverlichting is tot slot voer voor inbrekers. Dezelfde donderdag was er weer licht in de straten en dit zonder enige inbreng van de gemeente.

‘Boosdoener’

Er wordt al geruime tijd gewerkt in de elektriciteitskast in de Schoolstraat en er was een vermoeden dat dit wel eens de ‘boosdoener’ zou kunnen zijn. Aan de medewerkers van de beheerder van het energienet is gevraagd om eens te kijken of er misschien functionele kabels waren weggeknipt. En ja hoor. Alle oude kabels zijn vervangen voor nieuwe, dikkere exemplaren en laat nou tussen deze brei aan kabels ook de openbare verlichting zitten.

‘Foutje’ hersteld

Natuurlijk waren de medewerkers bereid dit ‘foutje’ te herstellen. Er is zelfs snel actie ondernomen. Donderdagavond brandde de straatverlichting weer in de Marktstraat, in het donkere deel van de Weteringstraat en deels in de Schoolstraat. Vrijdag is verder gewerkt om het Centrum weer in het licht te zetten en dezelfde avond sprongen in de hele Schoolstraat, de lantaarn in de steeg naar de winkelstraat en in het achterste (of voorste) gedeelte van de Zijdstraat de lantaarns weer aan. Geweldig!

Gemeente laat maar, actie ondernemen is niet meer nodig, opgelost dankzij eigen initiatief van bewoners zelf. Top toch?!