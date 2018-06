Veel (lokaal) talent op Straattheaterfestival

Mijdrecht – Zaterdag 16 juni was het de gehele dag weer een drukte van belang in en om het Mijdrechtse dorpscentrum. Voor de zesentwintigste keer werd het jaarlijks terugkerende Straattheaterfestival gehouden.

Ook dit jaar was het de organisatie weer geslaagd een groot aantal nationale en internationale straattheaterartiesten naar Mijdrecht toe te halen. Dit aangevuld met fantastische optredens van Rondeveens talent, maakte de dag tot een waar feest.

Het weer was geweldig, niet te warm, niet te koud, niet teveel zon en geen spetter regen, het kon bijna niet mooier. Hoewel het door de gehele dag door gerekend best heel wat bezoekers trok, was de algehele indruk, dat het toch een stuk minder druk was dan voorgaande jaren. Aan de artiesten lag het niet, het was werkelijk weer geweldig wat deze mensen laten zien.