Stimuleringsregeling voor popmuzikanten

Regio – Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland lanceert in samenwerking met NH-Pop de Noord-Hollandse Popkanjers. Dit is een stimuleringsregeling voor Noord-Hollandse popmuzikanten die hun talent verder willen ontwikkelen. Via deze nieuwe regeling kunnen zij een financiële bijdrage aanvragen voor een optreden of een project dat hen verder helpt in hun muzikale carrière.

In deze moeilijke tijd wil het Cultuurfonds jonge cultuurmakers extra ondersteunen en perspectief bieden op wat er wél mogelijk is, zowel live op een podium als digitaal. In NH-Pop heeft het Cultuurfonds in Noord-Holland een gespecialiseerde, passende en zeer enthousiaste partner gevonden om popmuziekmakers verder op weg te helpen. NH-Pop is hét netwerk achter de kleine en middelgrote poppodia in Noord-Holland en zal fungeren als een snelloket voor aanstormende popkanjers. Via de website van NH-Pop kunnen popmuzikanten een aanvraag doen van 500 euro voor een optreden via de ‘programmeringsregeling’ of 1000 euro voor een talentontwikkelingsproject om een ambitieus project te ondersteunen op weg naar de volgende stap in hun carrière, de zogeheten ‘makersregeling’.

De muzikanten worden bij hun aanvraag begeleid door een van de tien aangesloten Noord-Hollandse poppodia. Een speciale commissie beslist elke twee maanden over de toekenningen. Met de Noord-Hollandse Popkanjers wil het Cultuurfonds bijdragen aan de versterking van de popcultuursector in Noord-Holland. Deze stimuleringsregeling biedt ruimte voor experiment en vernieuwing en stelt popmuzikanten in staat om onder professionele begeleiding ervaring op te doen en hun talent verder te ontwikkelen. Voor de Noord-Hollandse popmuziekliefhebbers zal dit resulteren in een breed en divers aanbod van vernieuwende popmuziek met een spreiding over poppodia in de gehele provincie.