Stimuleringsfonds ter versterking economie Aalsmeer opgericht

Aalsmeer – Om de Aalsmeerse economie een extra boost te geven, heeft de gemeente in samenwerking met ondernemers een Stimuleringsfonds opgericht. Bedrijven met goede ideeën kunnen hiervoor een verzoek indienen. Het is de bedoeling dat de initiatieven bijdragen aan de lokale economie en dat de resultaten ten goede komen aan het collectief.

Een initiatief moet daarom door minimaal twee bedrijven worden ingediend. Denk bijvoorbeeld aan een evenement, een gezamenlijk winterterras, het verfraaien van de winkelstraat of gemeenschappelijke promoties. De initiatieven worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie, bestaande uit vier ondernemers en een onafhankelijke voorzitter. Marco van Zijverden, voorzitter van het Stimuleringsfonds: “Ik zou zeggen: gebruik al je creativiteit en ondernemerskwaliteiten. Je kunt nu niet meer het excuus gebruiken dat er geen geld is, want de gemeente heeft een bedrag van meer dan 300.000 euro beschikbaar gesteld voor het Stimuleringsfonds. Ik ben heel benieuwd naar de ideeën.”

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden Dick Helsloot, accountmanager bedrijven, via dick-helsloot@aalsmeer.nl. Direct een idee voor het versterken van de lokale economie lanceren? Ga dan naar de website www.aalsmeer.nl/ondernemen en klik bij ‘meer onderwerpen’ op subsidie stimuleringsfonds lokale economie aanvragen.