Stiltewandeling in Amsterdamse Bos

Amstelland – Kom mee in stilte wandelen op de dag van de stilte, zondag 25 oktober om 10.00 uur. Een wandeling van vijf kwartier naar en over Vogeleiland, de verborgen parel van het Amsterdamse.

De start is bij de Grote Parkeerplaats van de Geitenboerderij, Nieuwe Meerlaan 3, Amstelveen. Na de wandeling is er gelegenheid om ervaringen te delen of stil te blijven met een kopje thee of koffie.

De kosten zijn 5 euro per persoon. De wandeling is geschikt voor iedereen vanaf 18 jaar en staat onder leiding van boswinkelmedewerkster Caroline. Aanmelden kan via 020-2517840 of mail naar deboswinkel@amsterdam.nl