Stijging besmettingen in Aalsmeer: Nu 603

Aalsmeer – Het aantal coronabesmettingen in Aalsmeer is afgelopen periode, 14 tot 27 oktober, weer fors gestegen. In verhouding per 100.000 inwoners met de gemeenten Amstelveen (764,7) en Uithoorn (770,1) is de stijging in Aalsmeer (869,5) het hoogst en staat genoteerd op nummer twee, onder Amsterdam. Uithoorn ‘bezet’ plaats drie en Amstelveen volgt op de voet, plaats vier.

Er zijn in Aalsmeer 277 inwoners positief getest de afgelopen twee weken. “Totaal nu 548 besmettingen in Aalsmeer. Niet best nog”, aldus wethouder Wilma Alink op twitter afgelopen zondag. De afgelopen twee dagen is dit aantal met 55 gestegen. Dinsdag 27 oktober staat de ‘teller’ bij allecijfers.nl op 603 besmettingen. Goed nieuws is dat er opnieuw geen inwoners zijn opgenomen in het ziekenhuis en er niemand aan corona is overleden. Vanaf de aanvang van de pandamie zijn er vanuit Aalsmeer 11 opnames in ziekenhuizen geweest en zijn 6 inwoners aan het virus overleden.

In Uithoorn is tussen 14 en 27 oktober besmetting vastgesteld bij 227 inwoners, zijn 2 inwoners opgenomen in het ziekenhuis en is 1 inwoner overleden. In Amstelveen hebben 701 inwoners te horen gekregen dat ze besmet zijn met het coronavirus, 5 inwoners zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht en 4 inwoners zijn overleden.

Koop en bestel lokaal

Op het persmoment afgelopen dinsdag hebben premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge aangekondigd vooralsnog geen extra maatregelen te gaan treffen, maar de scenario’s liggen klaar. Zuur is het voor de horeca-gelegenheden dat de sluiting nog zeker twee weken en waarschijnlijk langer gaat duren. Daarom nogmaals: Koop en bestel lokaal, steun elkaar in Aalsmeer. De ‘regels’ blijven meer dan van toepassing: Houd 1,5 meter afstand, was regelmatig de handen, blijf thuis bij verkoudheidsklachten en (advies) draag een mondkapje in openbare ruimtes.