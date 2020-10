Stickeractie: 50 op de Oosteinderweg!

Aalsmeer – Regelmatig krijgen de gemeente en de politie klachten van inwoners over het snelle rijgedrag op diverse wegen in Aalsmeer. Vooral op de lange lintwegen wordt nogal vaak het gas flink ingetrapt. Bewoners van de Oosteinderweg zijn het gescheur meer dan zat. “Als je vijftig rijdt, wat de maximum snelheid is, hangen ze op je bumper”, vertelt Michel Joosten.

Hij is in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) een actie gestart om bestuurders van auto’s te wijzen op het feit dat ze in de bebouwde kom rijden. Van VVN heeft hij een forse stapel sticker-borden gehad met hierop de toegestane snelheid van vijftig kilometer per uur.

Samen met een groep mede-bewoners van de Oosteinderweg is Michel flink aan het plakken geweest. “We hebben de stickers hoofdzakelijk op de lantaarnpalen geplakt. Om en om, dus zowel op palen richting het Bos en op palen richting het Centrum.” Uiteraard hoopt Michel dat automobilisten de stickers ter harte nemen en zich gaan houden aan de geldende vijftig kilometer per uur.

Controles en borden

De bewoner van de Oosteinderweg hoopt verder dat de politie vaker gaat controleren. “Drempels zijn, denk ik, niet mogelijk vanwege de drassige grond en ook niet wenselijk. Versmallingen geven veelal ook niet het gewenste resultaat. Wordt er nog gauw even gas gegeven om er als eerste voorbij te kunnen rijden.” Wat volgens Michel wel snel en makkelijk te realiseren is, zijn borden langs de weg plaatsen met hierop de geldende vijftig kilometer.

“Er staat geen enkel snelheidsbord langs de Oosteinderweg. Hiermee zouden bestuurders er in ieder geval aan herinnert worden dat ze op een weg binnen de bebouwde kom rijden.”

Enquête

Via het VVN wordt gevraagd een enquête in te vullen waardoor een beeld gevormd kan worden over de (on)veiligheid van de Oosteinderweg en waarmee dan in overleg met de gemeente gekeken kan worden over mogelijk te nemen maatregelen. Ga hiervoor naar. https://nl.surveymonkey.com/r/NH_Aalsmeer_Oosteinderweg. Invullen kost slechts vijf minuten en is anoniem.