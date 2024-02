Stichting MEE op de koffie bij Praat Lokaal ASS￼

De Ronde Venen – Maandagavond 4 maart aanstaande schuift Lieuwkje Vlasma (cliëntondersteuner bij MEE) aan bij Praat Lokaal ASS om mee te denken met jouw hulpvragen. Hulp nodig thuis? Heb je vragen of zorgen over een beperking of een chronische ziekte? Zoek je iemand die met je meedenkt of meegaat naar belangrijke gesprekken? MEE denkt met je mee en geven gratis onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning. Zij helpen je op de manier die bij jou past, zonder de regie over te nemen.



MEE denkt met je mee

– als je op zoek bent naar zorg of ondersteuning

– als je niet tevreden bent over de zorg die je krijgt

– bij vragen over vergoedingen en persoonsgebonden budget

– bij het aanvragen van een indicatie voor langdurige zorg (Wlz)

– als je de zorg thuis (anders) wilt regelen

Praat Lokaal ASS

Heeft je kind de diagnose autisme? Of is daar het vermoeden van? Dat kan zorgen voor flinke uitdagingen. In het Praat Lokaal Autisme kunnen vaders, moeders en andere opvoeders van kinderen met autisme elkaar ontmoeten. Op deze plek kun je je hart luchten, even op adem komen en tips en verhalen uitwisselen.

Het Praat Lokaal Autisme gaat uit van elkaars deskundigheid. Welke school of kinderopvang hebben zij voor hun kinderen gekozen? Wat doen zij met zwemles? Wat werkt in het maken van afspraken? Wat niet? Alle onderwerpen kunnen worden besproken. Op verzoek kunnen gasten worden uitgenodigd.

Ouders voor ouders

Het Praat Lokaal wordt begeleid door Nicolette de Lange en Edwin de Jong. Beiden hebben kinderen met de diagnose ASS.De avond vindt plaats op 4 maart van 20.00-21.30 uur in Bibliotheek Mijdrecht. Deelname is gratis na aanmelding via email info@ouderslokaal.nl