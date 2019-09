Start vervanging Aardbeienbrug

Aalsmeer – Als maandag 23 september na de Kunstroute op de Uiterweg de rust weer is teruggekeerd, wordt een aanvang gemaakt met het vervangen van de Aardbeienbrug voor een replica. Er wordt tijdens deze klus zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van bewoners, ondernemers en de (laatste) recreanten, maar overlast op deze drukke dooplopende weg valt niet helemaal te voorkomen.

Tijdens de vervanging wordt het verkeer langs de Aardbeienbrug geleid. Hiervoor wordt een klein stuk van de Aardbeiensloot gedempt en komt er een omlegging over het gedempte gedeelte.

Op deze manier kan het verkeer de bouwplaats passeren. Deze tijdelijke omlegging is een eenrichtingsweg met een stoplichten aan weerszijden. De verwachting is dat de werkzaamheden een half jaar in beslag nemen.