Start participatie voor inrichting Machinepark

Aalsmeer – De gemeente en Green Park Gebiedsontwikkeling BV starten binnenkort samen met omwonenden en ondernemers aan de uitwerking van ideeën voor de inrichting van het Machinepark.

Het Machinepark gaat de groene en blauwe afscheiding vormen tussen de woonwijk Oosteinde en het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer en wordt ‘omgetoverd’ tot een verblijfsgebied voor omwonenden en ondernemers. Ook het terrein rond sporthal De Bloemhof maakt onderdeel uit van het Machinepark. De stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) stelt geld ter beschikking voor het uitwerken van het Machinepark samen met de omgeving.

Meedenken

Hoe van een stukje openbare ruimte en plek creëren waar je wat langer wilt blijven, en soms gewoon niet meer weg wilt? Hoe maak je van een weg, een plein of een niet gebruikte parkeerplaats een park waar je kunt genieten en elkaar kunt ontmoeten?

Binnenkort ontvangen direct aanwonenden en ondernemers die in de buurt van het Machinepark gevestigd zijn een uitnodiging om mee te doen met de participatie. Tijdens een bijeenkomst gaan bewoners, ondernemers en betrokkenen het gebied op tien plaatsen bekijken en ervaren. “Hoe was het hier, hoe is het nu en hoe kan het worden? Het doel is om het park te programmeren en te ontwerpen met inbreng van de directe gebruikers.

Natuur vergroten

Doel is om het aanbod en de toegankelijkheid van natuur en groen in Aalsmeer te vergroten, wandelmogelijkheden toe te voegen en ontmoeting en interactie tussen inwoners en ondernemers te bevorderen.

Wie interesse heeft om mee te denken en te doen, kan zich nu reeds aanmelden via info@placemakingplus.com. Voor meer informatie kan gekeken worden op de website van Green Park Aalsmeer.