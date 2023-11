Start nieuwbouw Kootpark-Oost in zicht￼

Uithoorn – Maandag 30 oktober ondertekenden de directie van bouwbedrijf UBA en wethouder Jan Hazen de laatste overeenkomst. Daarmee is de start van de bouw van de nieuwbouwwijk De Nieuwe Connectie in Kootpark-Oost een feit. Straks volgt ook een nieuwe ALDI-winkel met appartementen en de aanleg van een groenere Sportlaan. Zo krijgt Kootpark-Oost de beoogde transformatie naar een prettige en groenere woon-werkomgeving.

Directeur Jurgen de Reus haalt nog even terug dat UBA het Connexxionterrein al aankocht in 2016. “Dat nu na 7 jaar gestart kan worden met de bouw, laat zien hoe de dingen soms lopen. Maar we zijn blij aan de slag te kunnen.” Ook wethouder Hazen is blij met de sprong die de wijk gaat maken: “Kootpark kennen een aantal inwoners vast nog wel van de tijd dat het vooral een zwembad was en sportvelden. Toen werden er woningen gebouwd en de laatste jaren was het een gemixt terrein. Nu is het een mooi moment om de wijk ook af te maken.”

UBA heeft de start sloop van het Connexxionpand gepland voor eind november; in het nieuwe jaar start het bedrijf met de bouw van de appartementen en woningen. De tijdelijke ALDI-winkel op het Legmeerplein opent begin januari 2024. Daarna kan worden gestart met de sloop van de huidige ALDI aan de Sportlaan, en met de bouw van het nieuwe filiaal en de appartementen. Binnenkort gaat een voorstel naar de gemeenteraad voor het ontwerp van het parkje op de plek van de grote parkeerplaats. Naar verwachting is dit parkje in 2025 klaar, gelijk met de andere ontwikkelingen.

Foto: Wethouder Jan Hazen (midden) met Jurgen de Reus en Gerhard Timmerman van UBA