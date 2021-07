Start metamorfose bij De Bloemhof

Aalsmeer – Na de zomer gaat de bouw beginnen! Naast hal 2 van De Bloemhof komt een prachtig nieuw krachthonk en daarbij nog gloednieuwe kleedkamers. In het complex is ook een fysiokamer ingetekend. De uitbreiding bij de sporthallen aan de Hornweg is tot stand gekomen door Stichting Leefomgeving Schiphol, de gemeente Aalsmeer en de stichting ESA. Bouwheer is Jaap van der Baan.

Directeur Marten van Maastrigt van ESA is verheugd over de samenwerking: “Samen met Carl Riechelman van de gemeente is veel vergaderd en zijn de plannen uit gewerkt. Mooi om een begin te maken om De Bloemhof steeds mooier te maken en vooral completer.”

Voorzitter Mike (Multi ) van der Laarse: “Het is heel speciaal dat wij het vertrouwen krijgen van de gemeente en ESA om dit samen te gaan bouwen. Het is de eerste stap van de geweldig plannen om de sporthallen en het terrein aantrekkelijker te maken. De komende anderhalf jaar wordt een complete metamorfose gerealiseerd. We hebben nog lekker veel te doen dus.”

Foto: Van links naar rechts: Mike van der Laarse, Marjan Kluft, Marcel Langeraad, Marten van Maastricht, Jaap van der Baan, DirkJan Kluft en René Braam met het bouwbord bij sporthal De Bloemhof.