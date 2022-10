Start collectieve actie voor isolatie en glas

Aalsmeer – Met de huidige energieprijzen is het een goed idee om energie te besparen. Dit kan bijvoorbeeld door een woning te isoleren of het installeren van isolerend glas. Hiermee kan flink worden bespaard op de energierekening en het is goed voor het milieu. Om inwoners hierbij te helpen, organiseert de gemeente samen met het Regionaal Energieloket dit najaar een collectieve actie voor isolatie en glas.

De gemeente wil met deze actie de mogelijkheden voor woningisolatie onder de aandacht brengen en stimuleren. De actie richt zich op alle eengezins-koopwoningen in Aalsmeer Kudelstaart met bouwjaar tussen 1925 en 1992. Woningeigenaren van deze woningen ontvangen deze week een brief met meer informatie.

Online informatieavond

Op donderdag 20 oktober wordt van 19.30 tot 20.30 uur een online informatieavond gehouden. Het Regionaal Energieloket vertelt deze avond meer over de isolatieactie en de subsidie en leningen die kunnen worden aangevraagd. Ook is er de gelegenheid om vragen te stellen aan de gemeente, het Regionaal Energieloket en het isolatie- en glasbedrijf dat voor deze actie is geselecteerd.

Aanmelden voor de online bijeenkomst kan via www.regionaalenergieloket.nl/aalsmeer. Op de site staat ook meer informatie over de actie.