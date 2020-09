Start campagne Senioren en Veiligheid

Aalsmeer – Op 1 september is het ministerie van Justitie en Veiligheid de landelijke campagne Senioren en Veiligheid gestart. Senioren krijgen praktische tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. De slogan van de campagne is ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’.

Gedurende vier weken komen verschillende vormen van criminaliteit aan de orde. Tot en met 7 september: Meekijken bij pinnen, van 8 tot en met 14 september: Babbeltrucs, van 15 tot en met 21 september: Hulpvraagfraude en 22 tot en met 28 september: Phishing.

Weerbaarder maken

Burgemeester Gido Oude Kotte vindt het goed dat er extra aandacht wordt besteed aan senioren en veiligheid: “Criminelen richten zich soms specifiek op ouderen. De campagne is bedoeld om ouderen weerbaarder te maken door hen te informeren en tips te geven, zodat het minder makkelijk wordt voor oplichters.”

Slachtofferschap

Politie en de Fraudehelpdesk zien sinds de coronacrisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) toegenomen en worden babbeltrucs gebruikt waarbij criminelen ‘hulp’ aanbieden. Iedereen kan hier slachtoffer van worden, dus ook ouderen. De campagne komt met tips om oplichting te voorkomen.

Toch slachtoffer van criminaliteit geworden? Dan is het belangrijk dat dit bespreekbaar wordt en er aangifte wordt gedaan. Ook hiervoor geeft de campagne tips. Deze tips zijn overigens bruikbaar voor iedereen. Ook voor kinderen, buren en verzorgers.