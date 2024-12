Start aanleg van nieuwe natuur in Marickenlandmet ruimte voor recreatie

De Ronde Venen – Na jaren van voorbereiding start de inrichting van de eerste 150 hectare natuur in Marickenland. De nieuwe natuur in Marickenland verbindt omliggende natuurgebieden en geeft planten en dieren meer de ruimte. Hiermee zetten provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen, Staatsbosbeheer en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen een flinke stap in de natuurontwikkeling in het gebied. Ook komt er ruimte voor recreatie met wandelpaden en een natuurspeelplaats. Met de onthulling van het bouwbord vierden betrokken bestuurders en omwonenden op 27 november 2024 de officiële start van de realisatie. Marickenland ligt in het zuidoostelijke deel van de polder Groot-Mijdrecht en vormt een belangrijke verbinding tussen omliggende natuurgebieden als de Vinkeveense en de Nieuwkoopse plassen en de Botshol. Het wordt onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. Grotere aaneengesloten natuurgebieden zijn beter bestand tegen droogte, klimaatverandering en andere schadelijke invloeden. Door gebieden te verbinden krijgen dieren en planten de kans om zich eenvoudig te verplaatsen van het ene gebied naar het andere gebied.

Weidegrond

In Marickenland wordt weidegrond omgevormd tot vochtig hooiland en bloemrijk grasland. Zo wordt het een aantrekkelijk leefgebied voor planten en dieren die profiteren van vochtige natuurgebieden, zoals orchideeën en de grote ratelaar, de grote karekiet en zelfs de otter. Gedeputeerde Natuur en Landbouw van de provincie Utrecht Mirjam Sterk: “We hebben lang samengewerkt aan een plan waar alle partijen zich in kunnen vinden. Dat was niet altijd even makkelijk, maar Marickenland wordt een prachtig laagveen natuurgebied dat andere natuurgebieden verbindt en waar inwoners, over een tijdje, volop van kunnen genieten. Marickenland is daarmee een concreet voorbeeld van hoe wij als provincie, samen met gebiedspartners, werken aan een omgeving waar het ook in de toekomst prettig wonen, werken en leven is. Vandaag is het zover; we starten met de uitvoering. Ik kom in het voorjaar van 2026 graag terug om het ongetwijfeld prachtige resultaat te komen bekijken.”

Wandelpaden en natuurspeelplaats

In Marickenland komt ook ruimte om te genieten van de natuur. Zo komen er verschillende recreatievoorzieningen, zoals wandelpaden, een natuurspeelplaats en vogeluitkijkpunten. Het ontwerp voor de natuurspeelplaats is tot stand gekomen met inbreng van kinderen uit de omgeving. Wethouder Cees van Uden (Natuur en landschap): “In de directe omgeving zijn de afgelopen jaren veel meer mensen komen wonen in gemeente De Ronde Venen. Ook de komende jaren worden er nieuwe woningen gebouwd. Marickenland wordt enorm waardevol voor onze inwoners. Zij kunnen straks genieten van een bijzonder recreatiegebied. Voor kinderen biedt de natuurspeelplaats alle mogelijkheden om te spelen en kennis te maken met natuur.”

Werkzaamheden en planning

De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit verbreding van sloten, grondverzet, aanleg van kleine dijkjes en wandel- en beheerpaden, en inrichting van de natuurspeelplaats. Bepaalde delen van het gebied zijn tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk. Zo wordt de Oude Spoordijk afgesloten voor wandelaars als de aannemer daar aan beide kanten van de spoordijk aan het werk is. De planning is dat de uitvoering van het eerste deelgebied begin 2026 is afgerond. Na oplevering zal Staatsbosbeheer het nieuwe natuurgebied beheren. De natuurspeelplaats wordt beheerd en onderhouden door gemeente De Ronde Venen. Het totale gebied van Marickenland bestaat uit bijna 300 hectare. Het eerste deel dat nu gerealiseerd gaat worden is 150 hectare groot. Hiermee is een flinke eerste stap gezet voor natuurontwikkeling in Marickenland.

Op de foto: Bestuurders van samenwerkende partijen onthullen het bouwbord aan de rand van het nieuw te ontwikkelen natuurgebied Marickenland. Van links naar rechts: Cees van Uden, Mirjam Sterk, Jelka Both en Arjan van Rijn. Foto: Provincie Utrecht.