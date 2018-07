Stage Nils Eekhoff bij profs Team Sunweb

Rijsenhout – Een extra zetje in de rug voor Nils Eekhoff. Van begin augustus tot het einde van het seizoen mag de wielrenner uit Rijsenhout als stagiair op stap met de fullprofs van Team Sunweb. “Ik ben blij met deze uitdaging, kijk uit naar de wedstrijden en hoop van waarde te zijn voor het team”, zegt Nils Eekhoff. Zijn trainer Sebatian Deckert: “Nils heeft zijn capaciteiten getoond sinds hij bij het team kwam en zich gestaag ontwikkeld op fysiek en persoonlijk vlak. Als stagiair binnen het World Tour-team kan hij zijn niveau op een veel intensievere wijze verder ontwikkelen. In de wedstrijden zal hij een ondersteunende rol vervullen met de focus op leren”

Behalve Nils Eekhoff komen zijn Duitse teamgenoot Max Kanter en de Nederlander Cees Bol de komende maanden als stagiair in actie voor de proftak van Team Sunweb. De twee laatstgenoemden doen dat als opstap naar een voor hen al gereserveerde plaats binnen het World Tour-team in het volgende seizoen.

Mooie bonus

De stage binnen de profploeg is voor Nils Eekhoff een mooie bonus na bijna twee seizoenen koersen voor het succesvolle Jong Sunweb. In deze periode won de 20-jarige renner twee wedstrijden: Parijs-Roubaix voor toptalenten jonger dan 23 jaar en de proloog van de Ronde van Istrië. Drie weken geleden werd hij tweede in het Nederlands kampioenschap tijdrijden.

Hij maakt zijn debuut tussen de fullprofs in de Ronde van Denemarken, een wedstrijd ‘buiten categorie’, het op één na hoogste niveau in het wielrennen. De race wordt van woensdag 1 tot en met zondag 5 augustus gereden tussen Aalborg en Fredriksberg. Later maakt Team Sunweb bekend in welke andere wedstrijden de talentvolle renner zal starten.

Foto: @Team Sunweb. Nils Eekhoff in actie.