Sporten voor Peuters en Kleuters￼

Mijdrecht – Bij GVM’79 willen ze voor iedereen veilig en verantwoord sporten aanbieden. En dat begint al bij de allerjongste kinderen. Het is belangrijk dat kinderen al vroeg in aanraking komen met bewegen en zich motorisch goed ontwikkelen. Daarnaast is het goed als ze ervaren dat bewegen hartstikke leuk is. Vanaf deze week kunnen kinderen vanaf 2 jaar weer komen sporten bij GVM’79 tijdens de peuter/kleutergym lessen van het Nijntje Beweegdiploma ! Tijdens deze lessen leren de kinderen alle grondbeginselen van bewegen, zoals zwaaien/draaien/springen/klimmen/rollen/evenwicht etc etc. Natuurlijk begint de les met een gezellig muziekje en zo leren de kinderen ook bewegen op muziek. Kleuter- en Peutergym zijn een prima voorbereiding op elke sport die je kindje daarna zou gaan doen. Meld je bij voorkeur aan voor een proefles via de website, maar het is ook prima om gewoon naar de les te komen. We beginnen met één groep op woensdagochtend (9:30 – 10:15), maar kunnen uitbreiden als de groep te groot zou worden. De lessen worden gegeven door Sanne van Vliet in gymzaal de Brug (van wassenaarstraat 9a, Mijdrecht)