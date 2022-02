Sport en Cultuur op 10 april in de schijnwerpers

Aalsmeer – Zondag 10 april bruist het van de sportieve en culturele activiteiten op het terrein van De Waterlelie. Er is plek voor alle sport- en cultuuraanbieders en relevante niet-commerciële organisaties om te presenteren, demonstreren en bezoekers mee te laten doen aan activiteiten. Meld jouw vereniging zo snel mogelijk aan via www.sportinaalsmeer.nl/sportencultuurevent. Deelname is gratis.

Verenigingsleven versterken

“We ondersteunen dit initiatief van ESA van harte”, zegt wethouder sport Bart Kabout. “Alle clubs en verenigingen verdienen het om weer even flink in de schijnwerpers te staan en zich te presenteren aan het publiek. En we hopen natuurlijk dat deze mooie dag bijdraagt aan het werven van nieuwe leden en vrijwilligers, zodat het rijke verenigingsleven van onze gemeente behouden en versterkt wordt.”

Inspireren en motiveren

Iedereen, van jong tot oud, van sportief tot creatief, is zondag 10 april van 10.00 tot 16.00 uur van harte welkom. Het aanbod is heel divers. Over het hele terrein staan stands met vrijwilligers van verenigingen. Zij organiseren activiteiten waaraan je kan meedoen, dus denk aan geschikte kleding. Er zijn shows en demonstraties of bezoekers kunnen luisteren naar muziek van koren en bandjes. Een hapje en een drankje ontbreken uiteraard niet. Als dat nog niet genoeg is, kunnen bezoekers zich laten inspireren en motiveren door de verhalen van bekende (lokale) sprekers, zoals Jetze Plat, Huub Toussaint en Nico Hofman. De (tekst)schrijfster, comédienne en columniste Cindy Pieterse is de dagvoorzitter. Zij weet als geen ander om met humor een gezellige sfeer te creëren en de vaart erin te houden.

Voor en door Aalsmeer

“Al twee jaar zijn zowel de sport- en cultuursectoren hard geraakt. De gevolgen zijn voor vele verenigingen en de relevante niet-commerciële organisaties pijnlijk merkbaar. Daar willen ESA, Fellowship Aalsmeer, Cultuurpunt Aalsmeer, Team Sportservice en de gemeente Aalsmeer in ondersteunen met dit Sport en Cultuur Event”, aldus Marten van Maastrigt, directeur van ESA. “Het wordt een dag vol met leuke, sportieve, creatieve en gezellige activiteiten voor en door de Aalsmeerse verenigingen.”