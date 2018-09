Aalsmeer – Vandalen hebben rond half twee in de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 september meerdere spiegels van auto’s getrapt in de Geraniumstraat. Ten minste vier auto’s liepen hierdoor schade op.

De politie heeft met een aantal eenheden naar verdachten gezocht. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.

Mensen die iets gezien of gehoord hebben worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Foto: VTF – Laurens Niezen