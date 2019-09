SPIE-Laufen voor Pramenrace: Team Uniek op één

Aalsmeer – Afgelopen maandagavond 9 september was de feesttent voor SPIE. De organisatie van de Pramenrace houdt hier al vele jaren de sportavond om de startvolgorde van de ‘tocht der tochten’ te bepalen. Teams, die deze avond niet komen ‘sporten’, mogen pas als laatste vertrekken en met name de deelnemers in de categorie ‘snelheid’ staan jaarlijks te popelen om goed en snel voor de dag te komen.

Veel lol met SPIE-Laufen

Maar, ook de recreatieteams komen meer en meer naar de feesttent. Alvast teamspirit creëren en natuurlijk gezelligheid proeven. Dit jaar is het thema van de Pramenrace ‘Winterwonderland’ en dus waren de ski’s weer uit de kast geplukt.

Best lastig…

SPIE-Laufen met per team vier personen tegelijk. De een volbracht het parcours klungelend, de ander was razendsnel. Verbazingwekkend zo’n verschil. Routine, ervaring, concentratie of fanatisme? In ieder geval hadden alle deelnemers er veel plezier in, net als presentator en dj Kees Markman die alle ‘optredens’ voorzag van komisch, kritisch of opbeurend commentaar.

SPIE-Laufen, maar dan anders…

Het was een beetje chaotisch, maar het is de tijdwaarnemers en het SPIE-bestuur gelukt om een eerlijke startvolgorde te bepalen. In de categorie ‘snelheid’ mag de nummer één van vorig jaar, team Uniek, opnieuw als eerste richting Ringvaart varen. In de categorie bokken mag team De Bierbaron als eerste de penta aanslingeren en in de categorieën dames en recreanten klinken als eerste de startschoten voor de teams De Zwervende praam en Waterpas. De officiële startvolgorde komt donderdag in de krant te staan.

Foto’s: www.kicksfotos.nl