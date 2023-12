Speurtocht in Watertoren en Flower Art Museum

Aalsmeer – Op donderdag- 28 en vrijdagmiddag 29 december is er voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar een leuke speurtocht in de Watertoren en het Flower Art Museum.

Het wordt zoeken en doen voor de kinderen onder begeleider van 1 volwassene, die de speurtocht meeloopt uiteraard. De start van de speurtocht is in de Watertoren en het tweede deel is in het museum dat tegenover de watertoren staat.

Uiteraard zitten er ook nog kleine opdrachten tussen en als het zoeken allemaal is gelukt kan de oplossing van de speurtocht gevonden worden. Inschrijven kan via de website van het Flower Art museum:

https://flowerartmuseum.kooptickets.nu/product/winter-mysterie.nl

Deelname voor de kinderen is slechts 2,50 euro per kind en de volwassenen betalen elk 5 euro. Om voor iederen voldoende ruimte in te bouwen, kan er een slottijd worden gereserveerd. Dus zin in een unieke speurtocht tijdens de vakantie? Kom naar de Watertoren en het Flower Art Museum deze twee middagen!