Spetterend optreden Hobo String Band

Aalsmeer – Het was terug in de tijd van de jaren zeventig en tachtig afgelopen zaterdag 4 februari in de bovenzaal van De Oude Veiling. De Hobo String Band verzorgde na enkele jaren weer een optreden en het publiek van toen was erbij. Allemaal nu vijftigers tot zeventigers, maar de leeftijd deed er deze avond niet toe. Het werd een feestje van herkenning met in het repertoire diverse nummers die de bandleden als ‘broekies’ ook op het podium ten gehore brachten en hier veel succes mee boekten. Ze werden door diverse aanwezigen herkend en door de echte fans deels meegezongen.

Dick Kuin (gitarist en zanger) en Leen Mulder (fiddle en mandoline) zijn de enige Hobo-bandleden van weleer, twee van de oprichters zelfs, en de twee hebben een vijftal muzikanten om zich heen geschaard, die net zoveel plezier hebben in het ten gehore brengen van oude Hobo-nummers en andere countrypop deuntjes. Een van de bekendste nieuwe bandleden is wel Joseph Custers op toetsen, die met het duo Circus Custers menig single maakte, waaronder de hits ‘Verliefd’ en ‘Monica’. Maar ook Jan-Erik Hoeve op steel-gitaar en banjo speelde in diverse bands en toert momenteel met Ad Vanderveen. Aangevuld met conservatorium-man Tristan Hupe op drums, Sander de Vries op gitaar en Peter van Soest op basgitaar weet de nieuwe Hobo String Band te spetteren en de aanwezigen, ook zelfs afgelopen zaterdag, aan het dansen te krijgen.

“Het was een legendarische avond”, aldus een bezoeker. “Leuk om de Hobo String Band weer eens te zien en zoveel bekenden van vroeger te ontmoeten. Is er al een volgend optreden gepland? Ik kom weer hoor.”